Emergenza maltempo, Battelli: “Risorse in Legge Bilancio e stop a tasse e cartelle”

Regione. “Sto facendo un sopralluogo nelle aree della nostra regione più colpite dal maltempo. La situazione qui, come nel Veneto, è davvero drammatica. Ci sono infrastrutture cancellate e paesi completamente isolati. Il litorale è irriconoscibile anche per colpa di un’eccessiva cementificazione”. Così il presidente della Commissione per le Politiche Ue della Camera, il ligure Sergio Battelli del M5S, commenta la drammatica situazione in cui si trova il terrirorio.

“Ci sarà tempo per le polemiche. Ora è il momento di affrontare l’emergenza. Ecco perché, una volta fatta la stima dei danni, interverremo con una consistente iniezione di risorse, probabilmente già attraverso la legge di Bilancio, nel capitolo Protezione civile. Sono anche in stretto contatto con il Ministero dell’Economia perché, terminata questa fase emergenziale, si possano mettere in campo misure straordinarie per riportare alla normalità le zone colpite” prosegue Battelli.

“Penso, in particolare, alla sospensione delle tasse e delle cartelle esattoriali per dare ossigeno alle popolazioni che stanno vivendo ore difficilissime” conclude il presidente della Commissione per le Politiche Ue della Camera.