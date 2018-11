Elezioni amministrative, Melgrati (Politica per Passione): “Rimaniamo movimento civico, autonomo dal centro destra”

Alassio. “Il movimento resta autonomo, seppur nell’area di centro destra. E siamo pronti in vista delle prossime elezioni comunali nei vari comuni del savonese”. Lo ha detto questa mattina il presidente del movimento “Politica per Passione” Marco Melgrati, sindaco di Alassio, che ad ora smentisce possibili riavvicinamenti organici al modello Toti del centro destra proposto di recente anche a Finale Ligure per le prossime elezioni amministrative.

Melgrati ribadisce la volontà di apertura e dialogo del movimento, ma in piena autonomia rispetto al suo statuto e ai motivi della sua nascita: “Stiamo andando avanti con il nostro percorso, abbiamo avviato una campagna di tesseramento e ci siamo riuniti con il direttivo, restiamo un movimento civico, legati ai territori e alle esigenze delle diverse località del savonese” aggiunge.

“Su Finale Ligure, così come in altri comuni, la partita in vista delle elezioni comunali è ancora tutta da giocare…” avverte, “siamo pronti a lavorare per la composizione di liste civiche con candidati forti e competenti, pronti a dire la loro, con un programma chiaro e definito per i cittadini”.

“Nell’ultima tornata elettorale abbiamo portato a casa due sindaci e sicuramente continueremo sulla nostra strada: al monento, tuttavia, è ancora presto per poter parlare di allenaze o altro, l’aspetto principale rimane per noi il programma e i candidati: in caso di proposte valuteremo e discureteremo con la massima serenità e armonia nel nostro movimento” conclude il presidente di “Politica per Passione” Marco Melgrati.