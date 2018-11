“Educazione alla cittadinanza”, la proposta di legge popolare di Anci in un incontro a Borgio Verezzi

Borgio Verezzi. L’amministrazione comunale di Borgio Verezzi organizza per il giorno giovedì 15 novembre, alle ore 18, presso la Sala Consiliare del Comune di Borgio Verezzi, un incontro di presentazione della proposta di legge popolare “Educazione alla Cittadinanza”, promossa e sostenuta da Anci.

L’incontro nasce dalla volontà di far conoscere a tutti i cittadini, ed in particolare ai genitori, insegnanti, educatori, la possibilità di sostenere l’inserimento dell’educazione civica come materia autonoma nelle scuole.

Si tratta in realtà di una materia ampia, che comprende lo studio della Costituzione, lo studio del principio di eguaglianza, l’educazione alla legalità, al rispetto dell’altro, l’educazione ambientale, digitale e alimentare.

E’ possibile sostenere la legge con la propria firma, recandosi presso i servizi demografici del comune di residenza.

All’incontro di giovedì 15 saranno presenti la rappresentante dell’Anci e consigliere comunale Maddalena Pizzonia e l’assessore alla Pubblica Istruzione Pier Luigi Ferro.

L’ingresso è libero e aperto a tutti.