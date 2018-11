Vado Ligure. Il Vado si aggiudica il recupero di campionato superando per 3-1 il Busalla al Negrotto di Serra Riccò, e in virtù di questo risultato balza al secondo posto a 2 lunghezze di distanza dalla capolista Rivarolese.

I rossoblù sfiorano il vantaggio già al 5° quando, su un cross di Tona dalla destra, Parodi, di testa, centra la traversa. Al 20°, invece, Canziani vola per per intercettare un gran tiro di Oubakent da fuori area. Poi, un paio di corner creano scompiglio in area busallese, ma il parziale, al termine dei primi 45′, resta di 0 a 0.

In apertura di ripresa, però, si sblocca la situazione. Al 3° Oubakent è steso in area di rigore, l’arbitro indica il dischetto, e Parodi realizza dagli undici metri. La gioia dei rossoblù, tuttavia, dura pochi minuti. Al 9°, infatti, Lobascio, con il corpo, devia in rete un rinvio di Illiante.

Il Vado non si demoralizza e già al 15° sfiora il nuovo vantaggio con un pallonetto di Parodi che termina di poco a lato. Così, il 2-1 arriva al 19°: corner di Oubakent, testa di Parodi e palla in rete. Al 22° Canziani alza sopra la traversa una conclusione di Oubakent dalla distanza. Poi, al 36°, Donaggio, con un preciso pallonetto che scavalca Canziani in uscita, chiude l’incontro.

Il tabellino:

Busalla – Vado 1-3 (p.t. 0-0)

Busalla: Canziani, Oliva (10° s.t. Cotellessa), Piccardo (25° s.t. Demasi), Piemontese, Boccardo, Moretti, Molini (1° s.t. Migliaccio), Altomare (31° s.t. Monti), Lobascio, Compagnone, Sardu. All. Cannistrà.

Vado: Illiante, Ferrara, Liguori, Redaelli, Puddu, Del Nero, Oubakent (40° s.t. Aurelio), Locchi, Parodi (30° s.t. Macagno), Donaggio (48° s.t. D’Antoni), Tona. All. Tarabotto.

Reti: s.t. 3°, 19° Parodi (V), 9° Lobascio (B), 36° Donaggio (V).

Arbitro: Noce (Genova). Assistenti: Ferrari e Musante (Genova).