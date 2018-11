LIVE: FINALE – CAIRESE 0-1 (11′ Spozio)

18′ Il primo angolo della partita è della Cairese. Dalla sinistra batte Moretti, in area incornata di Alessi lasciato solo, palla sul fondo

11′ VANTAGGIO CAIRESE! Cross dalla destra di Saviozzi nel cuore dell’area dove capitan Spozio di prima lascia partire un rasoterra che si infila sul primo palo

9′ Saviozzi prova il suo colpo preferito, ma questa volta la gran botta dalla distanza si stampa sulla traversa

6′ Bellissima parata di Giribaldi sulla conclusione di Basso

5′ Ancora Finale, in contropiede Salzone in profondità per Vittori che davanti a Giribaldi non centra lo specchio

3′ Cavallone lancia per Saviozzi che di destro impegna Stravros

2′ Vittori carica il mancino e impegna Giribaldi che in tuffo si fa trovare pronto

1′ Fischio d’inizio

FORMAZIONI

FINALE: Stavros, Conti, Massa, Scalia, Debenedetti, Galli, Ferrara, Basso, Vittori, Salzone A., Vallerga. A disp.: Catalano, Salata, Maiano, Conrieri, Finocchio, Pollero, Chigliazza, Bruzzone, Viola. All. Carvezan

CAIRESE: Giribaldi, Cavallone P., Moretti, Olivieri, Spozio, Piana, Pastorino, Brignone, Di Martino, Alessi, Saviozzi,. A disp.: Moraglio, Corsini, Facello, Rizzo, Clematis, Canaparo, De Matteis, Realini, Tubino. All. Solari

ARBITRO: Sig. MORETTI Simone (sez. di Valdarno)

ASSISTENTE 1: DEL GENIO Matteo (sez. di Genova)

ASSISTENTE 2: ROSSINI Leonardo (sez. di Genova)

Finale. Buongiorno cari lettori di IVG Sport. Oggi al Borel seguiremo il match clou della nona giornata di Eccellenza: Finale – Cairese.Una gara che potrebbe rappresentare il riscatto per la compagine giallorossa che non vince da cinque giornate consecutive, nelle quali ha rimediato due sconfitte e tre pareggi. Finale che potrebbe ritornare alla vittoria proprio tra le mura amiche, dove già nella sfida di Coppa Italia aveva superato la Cairese per 2 a 1. Oggi, però, all’appello manca una delle punte di diamante della rosa giallorossa: bomber Capra, che sta scontando l’ultima giornata di squalifica. Assenze importanti anche tra le fila dei valbormidesi, che dovranno fare a meno per i prossimi mesi di Magnani, Di Leo e Doffo. Oggi, inoltre, per un problema muscolare parte dalla panchina anche il portiere Moraglio sostituito dall’esperto Giribaldi, quest’anno alla prima da titolare. Un Finale imbattuto in casa contro una Cairese che in trasferta questa stagione ha dimostrato le sue armi migliori, si prospetta una partita di grandi emozioni.