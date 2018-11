LIVE: CAIRESE – IMPERIA 1-0 (15′ Piana)

52′ Ripartenza veloce dell’Imperia, nei pressi del vertice destro dell’area di rigore Manini scivola e consegna il pallone a Moraglio

46′ Inizia la ripresa, subito doppio cambio per mister Solari, escono Canaparo e De Matteis per Spozio e Corsini

SECONDO TEMPO

45′ Niente recupero, tutti negli spogliatoi a prendere un the caldo

39′ La Cairese si fa rivedere in avanti, azione confusa, il cross di Di Martino deviato finisce al limite sui piedi di Brignone il cui tiro è troppo debole per impensierire Sadiku

38′ Cairese brava a soffrire e a fermare gli attacchi di un Imperia alla ricerca del pareggio

35′ Gran botta dalla distanza di Giglio, tuffo miracoloso di Moraglio che respinge il pallone sul palo, sulla ribattuta Castagna cerca il tap-in, ma Moraglio si supera e copre ancora lo specchio

33′ Rischio Cairese, cross di Faedo, mischia in area, Moraglio costretto al doppio intervento

31′ Punizione dalla destra di Faedo nel cuore dell’area, dove Castagna di testa manda sul fondo

19′ Lancio lungo per Castagna, Doffo in scivolata devia la consclusione in fallo laterale

15′ GOL CAIRESE! corner dalla destra di Di Martino, respinta di testa di Laera, dal limite al volo di destro Piana angola, la palla tocca il palo e finisce in rete

14′ Punizione dai 30 metri di Faedo che sbatte sulla barriera

8′ Occasioni Imperia, rimbalzo fortunoso per Roda che si libera di Doffo e lascia partire il destro, fuori di poco

7′ Le due squadre si stanno studiando, gioco prevalentemente a centrocampo, palla che schizza velocemente sul campo bagnato

1′ Si parte!

FORMAZIONI

CAIRESE: Moraglio, De Matteis, Moretti, Brignone, Facello, Doffo, Canaparo, Piana, Di Martino, Alessi, Clematis. A disp.: Giribaldi, Corsini, Cavallone P., Spozio, Rizzo, Pastorino, Olivieri, Realini, Saviozzi. All. Solari

IMPERIA: Sadiku, Manini, Ambrosini, Figone, Laera, Di Lauro, Roda, Giglio, Castagna, Faedo, Mehmetai. A disp.: Trucco, Correale, Tairi, Callegari, Bordero, Franco, Moscatelli, Zeka, Fatnassi. All. Buttu

ARBITRO: Sig. RIZZELLO Gianluca (sez. di Savona)

ASSISTENTE 1: MANNI Matteo (sez. di Genova)

ASSISTENTE 2: NARDELLA Marco (sez. di Genova)

Cairo Montenotte. Buongiorno cari lettori di IVG Sport. Oggi siamo al Cesare Brin per seguire la sfida di cartello dell’ottava giornata di Eccellenza: Cairese – Imperia. Una gara che si prospetta sicuramente interessante date le buone qualità delle due squadre, entrambe a quota 12 punti, a meno 4 dalla vetta occupata dalla Rivarolese. Ricordiamo, però, che i gialloblù hanno una partita in meno. Una Cairese che vanta un’imbattibilità casalinga che dura dal 6 marzo 2016, ma che quest’anno proprio al Cesare Brin non è riuscita ad esprimersi al meglio conquistando dolo 6 punti sui 12 a disposizione. Un’Imperia, invece, che in trasferta si è dimostrata concreta guadagnando due vittorie e un pareggio su tre match giocati. Da segnalare un trend negativo da parte delle due formazioni per quanto riguarda la difesa, con una media di un gol subito a partita. Meglio, invece, l’attacco: 14 reti complessive per l’Imperia e 12 per la Cairese.