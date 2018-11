Eccellente inizio di stagione per gli Arcieri 5 Stelle

Stella. Grandi prestazioni per gli atleti della società Arcieri 5 Stelle nelle prime gare della stagione sportiva 2018/19.

Sabato 20 e domenica 21 ottobre ad Imperia, nella divisione Arco Olimpico, vince il trofeo assoluto come miglior arciere Saber Ben Fekih Ali. Tra le Giovanissime successo per Lucia Elena. Terzo posto tra i Master per Piero Merlone, così come terzo è giunto tra gli Allievi Dimitri Basso.

Domenica 21 ottobre, nella gara di Alessandria, per gli Arcieri 5 Stelle l’oro va a Veronica Zuffi. Bronzo per Marta Aschero che con Giulia Delfino vince la competizione a squadre.

Sabato 27 e domenica 28 ottobre a San Bartolomeo al Mare, nella divisione Arco Olimpico, vari piazzamenti sul podio per gli arcieri del sodalizio savonese. Oro tra i Seniores per Gianmaria Losi, argento per Saber Ben Fekih Ali. I due atleti con Piero Merlone conquistano anche il successo a squadre.

Tra le Juniores femminili oro per Veronica Zuffi e argento per Marta Aschero, che con Giulia Delfino vincono la competizione a squadre. Con questo risultato le ragazze savonesi si portano al primo posto del ranking nazionale, in vista dei campionati italiani che si terranno a Rimini il 24 e 25 febbraio.

Tra le Giovanissime Arco Olimpico argento per Lucia Elena. Tra i Ragazzi, invece, quinto posto alla sua prima gara con un buon punteggio per Ermete Mendau.

Prossimo impegno per tutti gli arcieri liguri: domenica 11 novembre a Genova.