Domani sera alla SMS Cantagalletto (Savona): FestARCI 2018 con Pino Petruzzelli ed il suo libro IO SONO IL MIO LAVORO

Il Comitato Territoriale Arci Savona in collaborazione con Circolo Artisi, Circolo Neruda (Cairo Montenotte), S.M.S. e Circolo Cantagalletto, S.M.S. Generale, S.M.S. F. Leginese e Circolo Milleluci, S.M.S. e Circolo Tambuscio, S.M.S. Operai e Impiegati (Celle) organizza la manifestazione: FESTARCI 2018, “Impegno, Cultura della Pace, della Legalita’ e dell’Antifascismo, Passione e creativita’, Incontro, Partecipazione democratica, dalla parte dei Diritti, dell’Uguaglianza e della Giustizia sociale con specialità gastronomiche nelle basi aderenti Arci della provincia di Savona”

Domani sera, Martedì 13 novembre, alle ore 20:00 presso la SMS/Circolo Cantagalletto – Via Ciantagalletto Inf. 2, Savona (Cantagalletto) l’appuntamento ARCI E’ …….. RISPETTO DELLA DIGNITA’ DEL LAVORO

Ore 20:00 cena farinata di ceci e grano, minestrone alla ligure con tagliatelle fatte a mano, dolce, acqua e caffè

Ore 21:15 presentazione del libro “IO SONO IL MIO LAVORO” con la presenza dell’autore Pino Petruzzelli, in collaborazione con la Libreria Ubik Savona. Un sorriso triste e operoso degradante sul mare: così la Liguria si presenta allo sguardo di Pino Petruzzelli, che, ascoltando i suoi vignaioli, la percorre da Ventimiglia a Sarzana, risalendo le sue terrazze, come in pellegrinaggio a un sacro monte. E i vignaioli, sguardo divertito e denti stretti, memoria tesa tra passato prossimo e futuro eventuale (‘maniman…’), aprono uno spartito costellato di Granaccia, Lumassina, Ormeasco, Pigato, Rossese, Sciacchetrà, Vermentino, e raccontano, raccontano.

Molto è stato detto e scritto sul vino, sui suoi profumi, sui suoi sentori: Io sono il mio lavoro non parla di questo. Non c’è spazio per profumi di mela verde o pesca o ginestra o banana. L’unico profumo presente è quello della dignità e della bellezza della nostra terra.

A seguire la presentazione del progetto ARCI – ACLI ed altre realtà del territorio “Condividiamo il pane”, quando gli uomini condividono il pane condividono la loro amicizia