Domani alla SMS Tambuscio di Marmorassi (Savona): nuovo appuntamento di FestARCI sull\'Antifascismo

Domani, domenica 11 novembre, a partire dalle ore 12:30 alla SMS Tambuscio di Marmorassi (Savona) nuovo appuntamento di FestARCI 2018, l’iniziativa organizzata in SMS e Circoli aderenti ARCI della provincia di Savona, per gustare le specialità gastronomiche preparati dai volontari e dalle volontarie e per trattare, attraverso incontri e presentazioni di libri, i temi fondanti dell’azione quotidiana dell’ARCI, una delle più importanti associazioni di promozione sociale italiane fondata ben 61 anni fa.

Domenica 11/11 SMS/Circolo Tambuscio, Via Marmorassi 13 Savona (Marmorassi) Tel. 334/6467002

ARCI E’ …….. CULTURA DELL’ANTIFASCISMO

Ore 12:30 pranzo: antipasti misti, polenta con cinghiale ed altri sughi, dolce, acqua, caffè a 15 euro.

Prenotazione obbligatoria

Ore 14:15 canti partigiani a presentazione delle iniziative antifasciste realizzate e da realizzare nel quartiere di Villapiana dal Comitato Antifascista e Antirazzista di Villapiana