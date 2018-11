Alassio. “Non ho parole per descrivere l’orgoglio di essere alassino in questi giorni. Martedì scorso ho visto la mia città devastata dalla furia di un mare, di un vento mai visti prima. Ho visto strade inghiottite dalle onde, ho visto vetrate infrante, lastre di pietra saltate come fossero francobolli… Ma nella gente, negli alassini, ho visto subito, da quella stessa mattina, quando ancora le onde insidiavano le passeggiate, una forza e una determinazione unica”. Sono le parole del primo cittadino di Alassio Marco Melgrati dopo l’emergenza maltempo vissuta dalla città del Muretto.

“Gli alassini non si son fatti piegare, si sono rimboccati le maniche e hanno iniziato a ripulire e a ricostruire. Il Comune di Alassio li ha aiutati, lavorando fianco a fianco, e ora si appresta a raccogliere la sfida dei 30 giorni. Trenta giorni per ricostruire quello che il mare ha distrutto: strade, giardini e passeggiate. La sfida dei trenta giorni è quella della somma urgenza, soluzione tecnico amministrativa che consente di procedere all’affidamento dei lavori byepassando le lungaggini burocratiche” spiega il primo cittadino.

“Lunedì affideremo i lavori del rifacimento di Passeggiata Graf – continua Melgrati – lavori già appaltati, il cui avvio era appunto già previsto per l’inizio di novembre. Ma per quanto riguarda le altre passeggiate, procederemo, sempre in settimana, ad affidare i lavori per il ripristino del lastricato in Passeggiata Grollero, delle basole in passeggiata Ciccione o dell’asfalto in Passeggiata Cadorna ovviamente provvedendo alle verifiche di stabilità e ripristinando muretti e sostegni”.

“Arriveremo alle festività Natalizie e a Sant’Ambrogio – conclude Melgrati – pronti per accogliere turisti e ospiti mostrando il vero volto di una città che non è solo glamour, ma che ha un cuore grande e una forza inesauribile: fiero di essere il Sindaco di una città così!”.