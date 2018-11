Dalla Regione mezzo milione di euro per la diffusione delle politiche europee di sviluppo rurale

Regione. La giunta della Regione Liguria ha avviato le procedure per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento a valere sull’azione b) “azioni di informazione” della Sottomisura M01.02 del PSR 2014-2020.

“Questo provvedimento – spiega il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale Angelo Vaccarezza – sostiene specificatamente le azioni di informazione mirate a promuovere la conoscenza delle opportunità e delle norme delle politiche agricole, forestali e ambientali dell’Unione Europea, con particolare riferimento alla politica di sviluppo rurale, la diffusione di informazioni rilevanti per le attività agricole, forestali e agroalimentari, le buone prassi e le innovazioni, tramite incontri informativi organizzati sul territorio regionale, materiali e prodotti informativi (quali ad esempio manifesti, opuscoli o pubblicazioni sul web) e sportelli informativi aperti al pubblico”.

Possono presentare domanda di sostegno i prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze e informazioni, riconosciuti ai sensi della delibera di giunta regionale numero 721 del 2016 e inseriti nell’apposita sezione dell’elenco regionale pubblicato sul portale agriligurianet, o i partenariati tra prestatori riconosciuti costituendi o costituiti secondo una delle forme previste dall’ordinamento giuridico italiano.

Le azioni di informazione sono rivolte ai seguenti destinatari: imprenditori agricoli, singoli e associati, iscritti al Registro delle imprese e dotati di partita Iva; titolari di imprese forestali, singole e associate, iscritte al Registro delle imprese e che abbiano un’attività principale o secondaria con codice ATECO che inizi con A 02; 3. amministratori e dipendenti di gestori del territorio, rappresentati da Comuni, Enti parco ed enti gestori dei siti della Rete Natura 2000, nonché altri soggetti pubblici e privati proprietari, detentori o gestori di aree agricole e forestali; operatori economici che siano micro, piccole o medie imprese operanti in zone rurali (zone C e D).

Il bando ha una dotazione finanziaria complessiva pari a mezzo milione di euro. Il sostegno, non cumulabile con altri aiuti pubblici per le stesse iniziative, è concesso sotto forma di sovvenzione a fondo perduto pari al 100 per cento del costo ammissibile per i progetti destinati al settore agricolo e forestale e pari al 70 per cento dei costi ammissibili per i progetti destinati ad altri settori e limitati alle micro e piccole imprese aventi sede nelle zone rurali (60 per cento nel caso delle medie imprese).

Le domande di aiuto, corredate di tutta la documentazione richiesta, potranno essere presentate a partire dal 7 novembre 2018 ed entro il termine perentorio dell’11 dicembre 2018, esclusivamente in via telematica tramite il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).