Vado Ligure. E’ ancora in corso l’intervento da parte dei vigili del fuoco del distaccamento savonese per il crollo di una gru che è pimbata su un capannone del cantiere navale “Incorvaia” a Vado Ligure.

L’inciente si è verificato intorno alle 10 di questa mattina, per cause ancora in via di accertamento.

Secondo le prime informazioni pare che la gru abbia gravemente danneggiato la struttura industriale: i danni non si possono ancora quantificare con precisione.

Stando a quanto riferito sulla situazione non ci sono persone rimaste ferite, fortunatamente solo danni materiali: al momento del crollo, sul quale sono in corso accertamenti, nessuno si trovava all’interno del capannone colpito dalla gru.