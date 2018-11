Regione. “Il gruppo del Pd in Regione Liguria è solidale con i lavoratori di Bombardier oggi in sciopero e scesi in corteo per le strade di Savona”. Lo affermano in una nota i consiglieri regionali del Pd Giovanni Lunardon e Luigi De Vincenzi.

“Crediamo sia utile che gli lavoratori, insieme ai sindacati, vengano lunedì prossimo in consiglio regionale, come già hanno annunciato di voler fare nei giorni scorsi. Siamo pronti a lavorare per assicurare il sostegno di tutta l’aula alle loro istanze, come è stato fatto per Piaggio e uscire dalla seduta di lunedì con un ordine del giorno unitario”.

“Se non si sbloccherà la commessa per 15 treni ad alta velocità per la quale Bombardier ha lavorato con Hitachi verranno messi a rischio lo stabilimento di Vado Ligure e il futuro dei suoi lavoratori. Chiederemo che Trenitalia faccia la sua parte”.