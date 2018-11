Savona/Vado L. È stato approvato all’unanimità l’ordine del giorno che vede come primi firmatari il capogruppo del Pd in Regione Liguria Giovanni Lunardon e il consigliere Rosso, per la tutela della sicurezza dei lavoratori portuali in caso di allerta meteo.

Il documento è stato presentato dopo quanto accaduto nei porti di Genova e Savona domenica 28 e lunedì 29 ottobre: due giornate di allerta meteo, durante le quali il maltempo ha causato ingenti danni alle strutture portuali e ha messo i lavoratori portuali in situazioni di pericolo sia durante l’attività lavorativa, sia durante gli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro o la propria residenza.

di 25 Galleria fotografica Porto di Savona, il day after dopo l'incendio









“Visto che non esiste una linea comune in merito all’organizzazione del lavoro portuale durante le allerte meteo – precisa Lunardon – è opportuno che venga stipulato tra le istituzioni, gli enti e le parti sociali un protocollo d’intesa, che garantisca la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori del porto”.

L’ordine del giorno impegna il presidente della Giunta ligure a farsi promotore con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, la Direzione Marittima della Liguria, gli operatori portuali e le parti sociali di un protocollo d’intesa che garantisca in maniera omogenea, in tutto l’ambito portuale, la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in caso di allerta meteo. Garantire la funzionalità del porto è un sacrosanto interesse della comunità genovese e ligure, ma questo deve avvenire mettendo al centro la salute e la sicurezza dei lavoratori”.