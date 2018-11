Concorso letterario “Un mondo di racconti” per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni

Liguria. Scrittrice? Scrittore? Semplicemente bambine, bambini, ragazze e ragazzi fino a 13 anni. Ecco i fantastici autori dei volumi “Racconti del Ponente” e “Racconti del Levante”, editi dalla Casa Editrice Sergio Cingolani. Uscita prevista di entrambi i volumi nel 2019. Ma sono ancora tutti da scrivere!

Il Concorso Letterario Un Mondo di Racconti, aperto a tutte le scuole e famiglie della Regione Liguria prevede proprio questo: tutti i racconti inviati saranno pubblicati in due libri, i primi tre vincitori riceveranno una borsa di studio. Il Concorso è diviso nelle categorie Infanzia e Adolescenza, per la fascia 6-10 anni e per la fascia 11-13 anni. Partecipare è facile, basta inviare la scheda di adesione, compilata a cura dei docenti o dei genitori, alla mail indicata in regolamento, insieme al proprio, prezioso, racconto/fiaba.

I più piccoli si potranno divertire ad inventare avventure di pirati, a creare una storia di amicizia, a raccontare le vicissitudini di un piccolo drago che… non riesce a volare. Per ragazze e ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado la scelta è bella ampia e tocca temi di attualità, dal bullismo, al rapporto con gli adulti, alla classica avventura.

“Un invito a tutti – recita il comunicato degli organizzatori – non importa quanto lontano vi portino la fantasia e i vostri sogni, scrivete per creare qualcosa di unico e bellissimo. Aspettiamo i vostri racconti, autentici, creativi, infiniti”.

Il concorso è posto sotto patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale di Genova. Per ogni informazioni, scrivere a: unmondodiracconti@yahoo.it