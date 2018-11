Comprare casa fino a 170 mila euro, cresce la disponibilità di spesa anche nel savonese

Savona. Cresce la disponibilità di spesa per comprare casa nella fascia fino a 169 mila euro. E’ ciò che l’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa ha riscontrato nelle a luglio 2018. Rispetto a gennaio, aumenta infatti la percentuale di acquirenti che decide di spendere per l’abitazione fino a 169 mila euro. Un dato in linea anche con la tendenza registrata nel savonese.

Infatti, per quello che riguarda la disponibilità di spesa, il 36,9% è propenso all’acquisto fino 169 mila euro, il 27,9% da 120 a 169 mila euro, mentre il 21,7% da 170 a 249 mila euro, infine il 9,1% oltre i 250 mila euro

Il calo dei prezzi delle abitazioni ha incoraggiato l’acquisto dell’immobile per un uso personale, ma anche gli investitori si sono fatti sentire sempre di più interessandosi a piccoli o grandi tagli da mettere a reddito, anche in considerazione del fatto che la domanda di alloggi in locazione sta crescendo su tutto il territorio nazionale dettata spesso da esigenze di tipo turistico.

L’Ufficio Studi, grazie alla capillarità delle agenzie affiliate Tecnocasa e Tecnorete presenti sul territorio nazionale, ha monitorato l’indice di disponibilità di spesa in 19 regioni, fornendo dati sui diversi capoluoghi.