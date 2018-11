Commissione Bilancio, Vaccarezza: “Approvato il disegno di legge per la riduzione dei costi della politica”

Regione. “Si è da poco conclusa una lunga seduta della prima commissione dalla quale è emersa un’importante novità”. Parola di Angelo Vaccarezza, capogruppo di Forza Italia in Regione, che ha voluto così annunciare l’approvazione del disegno legge per la riduzione dei costi della politica.

“Tra i tanti provvedimenti affrontati, ce n’era un particolarmente importante: il disegno di legge per la riduzione dei costi della politica. Diverse erano le proposte, che sono state tutte raccolte e valutate. E alla fine è stato trovato un punto d’incontro”.

“Il disegno legge che andrà in votazione in consiglio regionale è stato approvato con il voto di tutti i commissari, quindi di tutti i partiti che fanno parte di questa legislatura. Credo sia un bel esempio specie in un momento cosa difficile, in cui la Liguria piange un morto e tanti danni causati dal maltempo. Vedere che la classe politica sa rinunciare a qualche privilegio è sicuramente un buon segnale”.

“Inoltre, i soldi risparmiati andranno in un capitolo particolare, che verrà controllato direttamente dai cittadini: le persone sapranno esattamente cosa si è potuto fare in questa terra grazie alla riduzione che si sono autodeterminati coloro che fanno parte del consiglio regionale”, ha concluso Vaccarezza.