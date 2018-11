Cisano, dipendente del Comune arrestato. Il sindaco Niero: “Noi parte lesa, attendiamo esito indagine”

Cisano sul Neva. “Sapevamo dell’indagine in corso da parte dei carabinieri e abbiamo sempre fornito massima collaborazione alle forze dell’ordine nella raccolta di documentazione o elementi utitli: solo questa mattina abbaimo appreso dell’arresto, sicuramente siamo parte lesa ma è giusto attendere l’esito delle indagini prima di compiute e conclucisve valutazioni”.

Queste le parole del sindaco di Cisano sul Neva Massimo Niero sull’arresto del dipendente comunale accusato di truffa ai danni dello Stato e peculato d’uso.

“Siamo rimasti indubbiamente straniti del provvedimento cautelare, anche perchè, come specificato già ai militari, non ho mai avuto alcuna segnalazione in merito a comportamenti illeciti da parte del cantoniere agli arresti, ma ripeto attendiamo maggiori dettagli” aggiunge ancora il primo cittadino di Cisano.

Il cantoniere svolgeva diverse mansioni per il Comune, come spesso capita in una realtà piccola come Cisano sul Neva: autista della scuolabus, manutenzioni e attività di messo comunale: “Ora il mio obiettivo è tutelare l’ente comunale, su eventuali provvedimenti e azioni vedremo con calma: vogliamo capire bene le accuse e i fatti a carico del nostro dipendnte” conclude i sindaco Niero.