Savona. Grande prestazione della Cestistica Savonese che, contro la formazione dell’Athena Roma, conquista la seconda vittoria in campionato davanti ad un pubblico delle grandi occasioni.

Le savonesi schiacciano subito sull’acceleratore e mettono al sicuro la partita sin dai primi minuti piazzando un 14-0 dopo appena 4’23” di gioco. Le capitoline sembrano incapaci di reagire di fronte alla velocità delle azioni delle padrone di casa, nonostante capitan Bernardini cerchi di tenere in piedi le sue compagne.

Svetlikova, al debutto nel campionato italiano, appare subito in grande spolvero e fa la voce grossa sotto le plance mettendo a segno buone conclusioni coadiuvata dalla oramai solita Penz concreta e precisa. Il primo quarto si chiude sul 28-9 con le biancoverdi vere padrone del parquet.

La seconda frazione procede sulla falsariga della prima con le locali che continuano a macinare buon gioco, sono aggressive in difesa e trovano buone conclusioni di squadra. Sembra tutto troppo facile e si va all’intervallo lungo sul più 25 col punteggio di 49-24.

Al rientro dagli spogliatoi, come già accaduto in altre gare, le savonesi sembrano assopite e le romane ne approfittano piazzando un break di 9-0 in 3’22” di gioco. La Cestistica si sblocca a 6’10” dalla fine della terza frazione con due liberi messi a segno da Penz e da qui in avanti riprende il suo gioco, non permettendo più alle ospiti di riavvicinarsi ma anzi raggiungendo il massimo vantaggio (più 31) in più occasioni.

Coach Pollari fa ampie rotazioni e tutte le savonesi danno il loro contributo alla squadra. Il terzo tempino si chiude sul 69-40 e la partita sembra oramai incanalata a favore delle liguri. L’ultima frazione è poco più di una passerella per le ragazze della presidentessa Oggero che, aiutate anche dalla tranquillità del punteggio, riescono a produrre ancora buone azioni e a mantenere invariato il divario numerico sulle avversarie.

C’è spazio anche per le giovani Pregliasco e Roncallo, quest’ultima a referto con due buone conclusioni ed un libero. La partita si chiude sul punteggio di 87-58 e con le biancoverdi a festeggiare sotto le gradinate insieme ai propri tifosi. Una buona prestazione di squadra che rassicura lo staff tecnico savonese in vista del prosieguo del campionato.

Sugli scudi l’ultima arrivata Svetlikova che con un sontuoso 9 su 11 dal campo ha messo subito in mostra le sue potenzialità e non si è fatta intimorire dal debutto e capitan Penz che ha dato la carica alle sue compagne e che ormai ci ha abituato a queste eccellenti prestazioni. Per entrambe un bottino di 22 punti, per un totale pari alla metà dei punti segnati dalla squadra ligure.

Ora le savonesi saranno attese da due difficilissime trasferte contro le corazzate Campobasso e Bologna. Si parte sabato 17 novembre in casa della formazione molisana, unica squadra a punteggio pieno e leader del girone sud.

Le biancoverdi non vorranno fare la parte delle vittime sacrificali e cercheranno di mettere in campo la propria pallacanestro ed il proprio gioco, provando a fare uno scherzetto alla squadra di coach Sabatelli.

Il tabellino:

Cestistica Savonese – Gruppo Stanchi Athena Roma 87-58

(Parziali: 28-9; 49-24; 69-40)

Cestistica Savonese: Svetlikova 22, Penz 22, Alesiani 9, Guilavogui 8, Zolfanelli 6, Ceccardi 6, Tosi 5, Roncallo 5, Villa 2, Sansalone 2, Vitari, Pregliasco. All. Pollari, ass. Napoli

Gruppo Stanchi Athena Roma: Bernardini 16, Cirotti 15, Grimaldi 9, Russo 8, Vignali 4, Gelfusa 3, Verrecchia 2, Perrotti 1, Piacentini, Raveggi, Volponi. All. Goccia, ass. Marchetti

Arbitri: Nonna (Milano) e Spinello (Marnate)