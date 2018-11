Ceriale. La mobilità dei portatori di handicap all’interno degli stabilimenti balneari: “Un nostro punto di forza” ha detto l’assessore comunale Eugenio Maineri durante la sua partecipazione all’incontro annuale delle Fee Italia a Roma, l’appuntamento riservato alle amministrazioni comunali per ritirare il questionario di candidatura e discutere sugli aggiornamenti della procedura operativa per l’assegnazione della Bandiera Blu 2019.

L’assessore all’ambiente Eugenio Maineri e tutta l’amministrazione comunale si impegneranno, tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019, ad intensificare, presso le aree adiacenti alle spiagge, gli accessi ed i servizi per i disabili fisici ed almeno un accesso per non vedenti (Loges e segnali sonori), al fine di consentire a non vedenti ed ipovedenti l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo e facilitare gli anziani, la cui acuità visiva tende a ridursi con il passare degli anni, proseguendo così la propria “mission”: accrescere il senso dell’ambiente con il sociale.

“La Bandiera Blu, per il Comune, comporta dei costi economici diretti ed indiretti notevoli. Quest’anno, per la prima volta, rispetto alle precedenti amministrazioni comunali che avevano ignorato tali spese, abbiamo chiesto un contributo alle categorie turistiche” afferma l’assessore Maineri.

“Ora è giunto il momento per l’assessorato all’ambiente ed il servizio ambiente di mettersi al lavoro, candidare ed auspicare “Ceriale Bandiera Blu 2019: un progetto e una iniziativa significativa che arriva proprio in un momento delicato per i nostri balneari, colpiti duramente dal maltempo”.

“Speriamo che questo sia anche un segnale di ripartenza in vista della prossima stagione estiva nella quale il nostro litorale sarà davvero accessibile a tutti” conclude l’assessore cerialese.