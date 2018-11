Casapund Savona annuncia la nuova location per la loro conferenza, ma chi la deve ospitare smentisce

Savona. “Questo matrimonio non s’ha da fare, nè domani, nè mai”. E’ una delle più celebri frasi dei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, ma potrebbe essere riadattata per parlare della conferenza dal titolo “Il meccanismo dell’euro” organizzata da Casapound Savona che, in effetti, sembra proprio non sia da fare. L’evento, infatti, è finito al centro di una maxi polemica che ha convinto il Comune di Carcare a ritirare la sala, inizialmente concessa, per ospitare l’evento.

Dopo lo “sfratto” dalla Valbormida, la conferenza – almeno leggendo la pagina Facebook di Casapound Savona dove è stata pubblicata anche la locandina per pubblicizzarla – sembrava aver trovato una location pronta ad ospitarla, ovvero la Società Operaia Cattolica Nostra Signora di Misericordia di via Famagosta 4 a Savona, ma, a poche ore dall’evento dalla Diocesi di Savona-Noli è arrivata una secca smentita circa la disponibilità del locale.

“In merito alla notizia, divulgata su Facebook, di una conferenza organizzata da Casapound Savona su ‘Il meccanismo dell’euro’, che avrebbe luogo oggi, venerdì 9 novembre, nei locali della Società operaia cattolica N. S. di Misericordia in via Famagosta 4, la stessa precisa quanto segue: la notizia non è vera, perché nessuno ha fatto richiesta scritta, attraverso i moduli appositi, alla Società, la cui presidenza non ha deliberato nulla al riguardo né avrebbe comunque dato il suo assenso. Quindi stasera i locali di via Famagosta saranno chiusi e non ospiteranno alcun incontro” si legge nel comunicato diffuso dalla Diocesi.