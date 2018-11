Casapound nelle scuole medie di Carcare, tutti contro il Comune: “Concede uno spazio pubblico ai fascisti”

Carcare. La scelta del Comune di Carcare di concedere in affitto l’aula magna della scuola media a CasaPound per lo svolgimento di un convegno sull’Euro sta scatenando le critiche di tutte le forze della sinistra.

Una decisione che Sinistra Italiana “ritiene grave – spiega il coordinatore provinciale Walter Sparso – Si tratta, infatti, di un provvedimento che non tiene conto della natura, dell’attività e degli obiettivi perseguiti da CasaPound, una formazione politica dell’estrema destra costituita da persone che si autodefiniscono con orgoglio ‘fascisti del terzo millennio’ e xenofobi. Una formazione politica che, per la connotazione che la contraddistingue, è in palese contrasto con i valori della libertà, dell’uguaglianza, dell’accoglienza e dell’antirazzismo stabiliti dalla Costituzione nata dalla Resistenza, e che risulta difficilmente conciliabile anche con il divieto della ricostituzione, sotto ogni forma, del partito fascista dalla stessa sancito”.

“Non può essere consentito, pertanto, che in un istituto pubblico, e, soprattutto, in una scuola, possano tenersi iniziative di CasaPound – attacca Sparso – La scuola, in quanto istituzione deputata all’educazione e all’accesso alla cultura dei giovani, deve essere il luogo dove insegnare valori opposti a quelli predicati da CasaPound, i valori su cui si fonda il nostro Paese, e quindi le libertà e i diritti sanciti dalla Carta Costituzionale. Sinistra Italiana, di conseguenza, chiede all’amministrazione comunale di Carcare di revocare immediatamente il provvedimento e di vietare ogni iniziativa di CasaPound nella scuola media della città”.

Contrario anche il Comitato Antifascista e Antirazzista di Villapiana, a Savona: “Il sindaco di Carcare, Christian De Vecchi, ha dichiarato ai giornali locali che lo spazio pubblico è stato concesso in nome della pluralità politica e della democrazia. Noi di Villapiana Antifascista vorremmo ricordare al sindaco De Vecchi che Casapound è un partito che si autodefinisce ‘i fascisti del terzo millennio’ e che per la Costituzione della Repubblica Italiana il fascismo non è un’opinione, bensì un reato. Qualsiasi agibilità politica concessa a Casapound va esattamente in direzione contraria a un sentimento plurale: per i movimenti neofascisti e xenofobi infatti la pluralità esiste solo se si è omologati (italiani, bianchi ed eterosessuali). Ricordiamo al sindaco di Carcare anche le numerosissime aggressioni politiche e razziste che i militanti neofascisti hanno compiuto in tutta Italia negli ultimi anni. Citiamo solo un esempio per vicinanza geografica: nella nostra regione, a Genova, tre militanti di Casapound sono sotto processo per l’accoltellamento di un antifascista avvenuto il gennaio scorso”.

“Inoltre, ci chiediamo cosa ne pensi Daniela Ferraro, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Carcare, a proposito dello spazio concesso – proseguono dal Comitato – Le scuole del nostro territorio sono oggi un forte esempio di integrazione e interculturalità, grazie ai tanti alunni di origini e religioni diverse che studiano, giocano e crescono assieme negli istituti scolastici. Ci sembra particolarmente assurdo che proprio uno spazio educativo – teoricamente simbolo di crescita personale, intellettuale e culturale – venga usato per dare voce agli eredi di Mussolini e della Repubblica Sociale Italiana”.

“Il territorio savonese ha vissuto pochi giorni fa, il 27 ottobre, una manifestazione antifascista con più di 1500 persone presenti nonostante la battente pioggia. Una folla di persone che ha sentito la necessità di scendere in piazza in seguito ai gravi attacchi alla memoria partigiana. Un corteo che ha visto anche la partecipazione di vari amministratori locali e che si è svolto senza alcun problema di ordine pubblico, nonostante il vergognoso divieto di passaggio per Via San Lorenzo imposto da Prefettura e Questura. Ricordiamo altresì che recentemente è stata approvata una mozione dal Parlamento Europeo che intende sollecitare gli stati membri a contrastare i movimenti fascisti e xenofobi (tra l’altro citando espressamente Casapound). Per tutti questi motivi, dichiariamo inaccettabile la scelta del sindaco di Carcare. La comunità che noi vogliamo è solidale e inclusiva, senza discriminazioni etniche, di genere e di religione”.