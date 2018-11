Carcare, revocata la sala a Casapound. Mdp Savona: “Regolamento per vietare spazi pubblici ai fascisiti”

Carcare. “Apprendiamo con soddisfazione che l’incontro pubblico organizzato a Carcare nella sala delle scuole medie da un gruppetto che si dichiara apertamente fascista e razzista non si farà. Bene ha fatto il sindaco De Vecchi a bloccarlo per ragioni di ordine pubblico. Meglio ancora avrebbe fatto a non concedere uno spazio pubblico a questi rottami della storia che predicano odio e violenza”. Lo afferma Art. 1 – MDP Savona, che commenta la decisione del primo cittadino carcarese dopo le polemiche di questi giorni.

“Le voci indignate che si sono levate da più parti del mondo antifascista e antirazzista savonese e l’opposizione del gruppo consiliare Lorenzi Sindaco, hanno senza dubbio contribuito in maniera determinante a provocare questa decisione”.

“Sarebbe opportuno che il Comune di Carcare, come già hanno fatto altri comuni, adottasse regolamenti specifici che impediscono di concedere spazi pubblici a soggetti che si richiamano ad idee che dovrebbero rimanere nel secchio dell’immondizia del passato”.

“In tal senso invitiamo De Vecchi a dare seguito all’ottima decisione presa, attivandosi per far adottare un regolamento che vieti la concessioni di spazi pubblici a movimenti fascisti e razzisti. Nessuna tolleranza verso gli intolleranti” conclude Mdp Savona.