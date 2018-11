Carcare, polemica Casa Pound. Il Comitato Antifascista: “Mai scritto lettere aperte alla dirigente scolastica”

Carcare. Ancora polemiche a Carcare sul caso dell’aula magna delle scuole medie concessa e poi revocata per il convegno organizzato da CasaPound, dal titolo “Il meccanismo dell’Euro e i suoi effetti negativi sulle comunità locali”.

Dopo la lettera aperta inviata dal Coordinamento Antifascista di Savona alla dirigente scolastica Daniela Ferraro, che ha replicato, è intervenuta l’Anpi Savona, in rappresentanza del Comitato Antifascista savonese, per dissociarsi dall’invio e dal contenuto della missiva.

“A Savona, – ha dichiarato il presidente Anpi Samuele Rogo, – esiste il Comitato Antifascista che è composto da: Acli, Aned, Anpi, Arci, Cgil. Cisl, Uil. Isrec, AssoPertini. Libera. Udi. E nessuno di questi, né insieme né separatamente ha mai scritto lettere ‘aperte’ alla dirigente dell’I.C. di Carcare, sia perché sapevamo da subito che l’interlocutore era il sindaco di Carcare (prima di parlare ci siamo informati), sia perché non concepiamo, anzi rifiutiamo la politica dell’invettiva e dell’offesa, che niente di buono costruisce ma anzi danneggia la causa dell’unità antifascista”.

“Se CasaPound ha dovuto rinunciare a fare una conferenza in pubblico e risolvere di chiudersi in casa propria, è proprio perché il Comitato Antifascista ha impostato la sua iniziativa in proposito ad una forte critica verso i soggetti veramente interessati e nel rispetto delle persone e dei ruoli. Non rispondiamo, ovviamente, per altri simili nel nome. ma diversi nell’agire politico”, ha concluso.