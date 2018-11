Carcare, il gruppo “Lorenzi Sindaco” accusa: “Dilettanti allo sbaraglio, consiglio annullato per un errore di convocazione”

Carcare. “Il consiglio comunale di Carcare, previsto per le ore 18 di ieri, è stato annullato. L’amministrazione De Vecchi, nella più assoluta confusione in cui opera sin dal suo insediamento, ha commesso un ultimo macroscopico errore: quello di non convocare per la seconda commissione consiliare (Territorio e Ambiente) il consigliere comunale Rodolfo Mirri del Gruppo ‘Lorenzi Sindaco’. E così in tarda mattinata, a poche ore del consiglio comunale, il segretario comunale ha inviato ai consiglieri, mediante posta elettronica certificata, l’annullamento della seduta di ieri pomeriggio in quanto resasi necessaria a seguito di errata convocazione della II° commissione consigliare”.

A denunciarlo è proprio il gruppo consiliare “Lorenzi Sindaco”: “Questo ancora una volta dimostra, se ve ne fosse bisogno, l’assoluta incapacità di questa amministrazione nel gestire la ‘cosa pubblica’ – attacca la minoranza – Questi signori pensano forse di gestire il Comune come se fosse ‘casa loro’, ma questo non è possibile e non è permesso, perché il Comune di Carcare è cosa di tutti, è cosa dei carcaresi e non cosa loro”.

“Una città (la seconda della Val Bormida) governata da ‘dilettanti allo sbaraglio’ – è la dura accusa dell’opposizione – la presunzione e l’arroganza fanno sì che Carcare sia arrivata a questo punto, i cittadini carcaresi pagano e pagheranno pegno per la cattiva amministrazione”.