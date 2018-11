Carcare, aula magna delle scuole medie a Casa Pound. Prc: “Grave, immorale e anticostituzionale”

Carcare. E’ polemica e scontro politico a Carcare: nei prossimi giorni l’Aula Magna di una scuola media verrà concessa dall’amministrazione comunale a Casa Pound, “a coloro che si proclamano “fascisti del Terzo millennio”. E’ grave, incostituzionale e immorale che si conceda uno spazio pubblico a chi fomenta e pratica odio e violenza come metodo politico quotidiano in tante parti d’Italia” afferma il segretario provinciale di Rifondazione Comunista Fabrizio Ferraro.

La minoranza ha già presentato una mozione e a stretto giro è arrivata anche la risposta del sindaco: “La risposta del sindaco De Vecchi è curiosa: con la motivazione che la giunta carcarese è apartitica, il primo cittadino parla di rispetto e di equidistanza verso tutte le formazioni politiche, provando a dimenticare il carattere antifascista della Costituzione della Repubblica, quindi il carattere medesimo che devono assumere tutte le istituzioni dello Stato e tutti gli Enti locali” aggiunge il segretario Prc.

“Il rispetto delle differenze politiche da parte di una amministrazione comunale è lecito quando si tratta di forze, movimenti e partiti che rientrano nei valori dell’antifascismo e della Costituzione. Solo in questo caso un Comune ha un ruolo di garanzia ed ha un valore di espressione del pluralismo democratico”.

“Per i cosiddetti “fascisti del Terzo millennio” in ogni parte del territorio della Repubblica non può esservi cittadinanza politica e sociale se non contravvenendo al dettame costituzionale che è il patto comune su cui si fonda la vita del popolo italiano”.

“Chiediamo pertanto che l’amministrazione comunale torni sui suoi passi e non conceda spazi pubblici a formazioni neofasciste, riappropriandosi così della credibilità politica davanti a tutta la Cittadinanza carcarese” conclude.