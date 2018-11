Campionati giovanili di Eccellenza: Pallacanestro Vado ok in Under 16 e Under 15

Vado Ligure. Ancora successi per la Pallacanestro Vado nei campionati giovanili di Eccellenza. Successo con 7 lunghezze di scarto per gli Under 16; tutto facile per gli Under 15.

Under 16 Eccellenza: battuta Biella in una partita troppo maschia

La Pallacanestro Vado vince un’importante partita contro Biella, un incontro molto maschio nel quale il metro arbitrale mette a repentaglio l’incolumità dei giocatori (alla fine un naso tumefatto nelle fila biellesi, tre scavigliati in casa Vado e molti atleti “ammaccati”).

Partono forte i vadesi, concentrati in difesa e correndo in contropiede (8-0), ma la tenacia dei biellesi è forte e si rimettono in carreggiata chiudendo il primo quarto 21-19. Nel secondo periodo l’attacco si fa più fluido ed i pappagallini provano a scappare, ma alcune disattenzioni difensive fan sì che Biella continui a rimanere aggrappata alla partita andando al riposo solo sotto di 5 (36-31).

Nel terzo tempino la partita sale d’intensità, i liguri in difesa continuano a giocare con attenzione senza tirarsi indietro mentre in attacco corrono con tanta frenesia e tanti errori di scelte e realizzazioni (finiranno con il 34% da due e il 14% da tre oltre a 20 tiri liberi sbagliati su 37!) ma arrivano comunque alla penultima sirena in vantaggio 49-42.

L’ultimo quarto è una lotta, i biancorossi scappano arrivando anche ad un vantaggio di 14 lunghezze, ma gli infortuni di Giannone e Squeri impensieriscono i pappagallini che, pur concedendo qualche canestro di troppo, resistono, non lasciando mettere in discussione il risultato finale che recita 63-56.

Under 16 Eccellenza Piemonte – 7a giornata

Azimut Pallacanestro Vado – Pallacanestro Biella 63-56

(Parziali: 21-19; 36-31; 49-42)

Azimut Pallacanestro Vado: Catzeddu 2, Squeri, Biorac, Bonifacino ne, Lebediev 6, Micalizzi, Tridondani 11, Giannone 11, Pierucci 6, Genta 2, Bertolotti 25, Franchello. All. Prati. Ass. Pozzi – Cacace

Pallacanestro Biella: Lavino 3, Valcauda, Pietra 11, Perotti 7, Bottone 10, Bona 16, Moro, Bazzani 2, Ceretti, Loro 5, Fiorindo 2. All. Baroni. Ass. Trombin

Classifica: College Borgomanero 14; Azimut Pallacanestro Vado 12; Novipiù Campus, Pegli 10; Oleggio 8; Junior Casale, Biella, Auxilium Torino, 5 Pari Torino 6; Derthona, My Basket Genova 2; Don Bosco Crocetta, Galliate 0.

Under 15 Eccellenza: vittoria al Pallone col Cus e punteggio pieno

Netta vittoria della Pallacanestro Vado sul Cus Genova nella quarta partita del campionato Under 15 Eccellenza. La gara si mette subito sul binario giusto per i biancorossi vadesi, che riescono a far valere il loro predominio sotto le plance e grazie alle numerose seconde e terze occasioni concesse dai genovesi scavano un solco incolmabile già nel primo quarto.

La partita procede sulla medesima falsariga anche nella seconda metà, anche se una difesa un po’ distratta concede ai genovesi, rientrati più decisi in campo, di muovere con più frequenza il loro marcatore. Nell’ultimo quarto tanto spazio per i 2005 che riescono ben figurare andando tutti a segno.

Domenica prossima sfida al vertice in trasferta con Canaletto, un test importante per saggiare i progressi dei giovani biancorossi che fino ad oggi si sono solo intravisti.

Under 15 Eccellenza Liguria – 5a giornata

Pallacanestro Vado – Cus Genova Basket 106-51

(Parziali: 34-8, 61-16, 90-30)

Pallacanestro Vado: Ferrando 7, Calvi 6, Squeri 12, Biorac 32, Micalizzi 20, Giannone 2, Fiammarelli 2, Caviglia 6, Veirana 7, Fantino 6, Gallo 3, John Iguara 3 All. Prati. Ass. Pozzi.

Cus Genova Basket: Leveratto, Ansaldo 24, Bartolucci 2, Padroni 4, Esposito 2, Fasano 4, Cotugno, Decarolis, Vata, Accardo 5, Porcile 8 All. Dufour. Ass. Pacini.

Classifica: Pallacanestro Vado, Alassio 8; Canaletto 6; My Basket 2; Blue Sea Lavagna, Sarzana, Cus Genova Basket 0