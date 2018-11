Campionati di Eccellenza, Pallacanestro Vado in gran spolvero sia in Under 16 che in Under 15

Vado Ligure. Prosegue con ottimi risultati la stagione della Pallacanestro Vado nei campionati nazionali di Eccellenza. I biancorossi hanno vinto agevolmente sia tra gli Under 16 che tra gli Under 15. Vediamo com’è andata nei resoconti della società vadese.

Under 16 Eccellenza: Oleggio sconfitto al Pallone con una buona prova

Domenica pomeriggio positiva per i pappagallini che, nonostante l’allerta meteo, portano a casa una larga vittoria contro Oleggio.

Vadesi che a differenza delle altre partite iniziano forte, con attenzione difensiva e fluidità in attacco, così da scavare un solco importante già nel primo quarto (25-9). La partita continua in crescendo per i biancorossi, a parte un black out momentaneo nel terzo quarto nel quale permettono ai piemontesi di trovare canestri facili in contropiede; ma poi riescono nuovamente a dilatare il vantaggio fino alla sirena finale, con il tabellone che recita 89-56.

Tutto sommato una prova positiva giocata su una base da cui bisogna continuare a lavorare e non adagiarsi.

Il tabellino della partita valevole per la 6a giornata:

Azimut Pallacanestro Vado – Oleggio Junior Basket 89-56

(Parziali: 25-9; 57-23; 70-38)

Azimut Pallacanestro Vado: Catzeddu 3, Squeri 5, Biorac, Bonifacino, Lebediev 26, Micalizzi 4, Tridondani 13, Giannone 12, Pierucci 15, Genta, Bertolotti 11, Franchello. All. Prati Ass. Pozzi – Cacace

Oleggio Junior Basket: Bertoglio 8, Colombo 7, Bazzani 5, Trinciarelli 7, Negroni 3, Litcan 2, Belletta 2, Farruggio, Testaì 10, Abramonte, Berra 12, Dalle Carbonare. All. Piana

Classifica: College Borgomanero 12; Azimut Pallacanestro Vado, Pegli 10; Novipiù Campus 8; Junior Casale, 5 Pari Torino, Biella, Oleggio 6; Auxilium Torino, Derthona, My Basket Genova 2; Don Bosco Crocetta, Galliate 0

Under 15 Eccellenza: altra vittoria esterna, a Genova con il My Basket

Partita difficile per la Pallacanestro Vado che, sul sempre ostico linoleum della Crocera porta a casa il referto rosa dopo 40 minuti di battaglia.

I biancorossi, dopo un primo quarto speso ad interpretare quello che la partita richiedeva, non sempre con risultati apprezzabili, riescono a piazzare il primo break nel secondo quarto quando il buon lavoro a rimbalzo offensivo di Micalizzi, Calvi e Biorac comincia a dare i suoi frutti. I genovesi grazie alla loro energia si avvicinano nel terzo quarto per poi ripiombare ad uno svantaggio in doppia cifra grazie soprattutto ai centimetri di Biorac che vicino a canestro, pur peccando ancora molto in energia e decisione, metterà a referto 28 punti. Ultimo quarto poco significativo ai fini del match.

Malgrado la vittoria in una difficile trasferta, c’è ancora davvero molto da lavorare nell’attenzione e nel posizionamento difensivo, nell’energia ed alla voce “palle perse/regalate”. Fa eccezione un ottimo Ferrando che semplicemente osservando un po’ più dei compagni ciò che accade in campo diventa insostituibile; un po’ più di ambizione e voglia di migliorarsi tecnicamente unita ad una maggiore cattiveria premierebbero ancora di più il suo buon istinto cestistico.

Il tabellino della partita valevole per la 4a giornata:

My Basket Genova – Pallacanestro Vado 64-80

(Parziali: 9-13, 28-39, 47-65)

My Basket Genova: Guidi 23, Scrocco, Sutera 4, Faccio 8, Monaldi 15, De Michele 6, Valsecchi, Figone 3, Ottonello, Di Maio, Cartasegna 5, Sossai All. Innocenti Ass. Albano – Grosso

Pallacanestro Vado: Ferrando 8, Squeri 8, Bonifacino 3, Micalizzi 22, Biorac 28, Calvi 11, Giannone, Fiammarelli, Caviglia, Veirana, Fantino, John Iguara All. Prati Ass. Pozzi

Classifica: Alassio 8; Pallacanestro Vado 6; Canaletto 4; My Basket 2; Blue Sea Lavagna, Sarzana, Cus Genova 0