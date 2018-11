Vado Ligure. Torna alla vittoria il Vado, aggiudicandosi il match valevole per la settima giornata del campionato di Eccellenza, che ha visto le rossoblù scontrarsi con il Rupinaro.

Passano per prime in vantaggio le ragazze di mister Nadia Galliano con la rete di bomber Michela Levratto al 25° del primo tempo. Dieci minuti dopo, però, è Barbieri a portare la squadra ospite al momentaneo pareggio. Termina la prima frazione di gioco con il punteggio di 1 a 1.

Inizia il secondo tempo, al 5° minuto prima sostituzione per il Vado: entra in campo dopo un lunghissimo infortunio, che l’ha tenuta per molto tempo lontana dal rettangolo verde, Mirella Ymeri.

Al 10° è nuovamente Levratto a riportare il Vado in vantaggio, ma sono brave le avversarie a tornare in parità con Cimarosa.

Passa qualche minuto, l’arbitro assegna un calcio di punizione per le rossoblù, sulla palla va Ymeri, che non fallisce e mette la palla alle spalle del portiere avversario riportando così le compagne vadese in vantaggio. Non poteva esserci un rientro in campo migliore. Non è ancora finita: in pieno recupero Levratto mette a segno la sua tripletta personale portando il risultato sul definitivo 4 a 2.

Buona prestazione generale per le vadesi, il lavoro sta dando i suoi frutti anche se ci sono ancora tanti aspetti da poter migliorare.

Il Vado ha schierato Parodi, Papa, Bernat, Cerruti, Salvo, Malacrida, Viola, Danese, Davanzo, Bonifacino, Levratto, Viglietti, Bottino, Ymeri, Golfetto, Valenzano, Valle.

Per il Rupinaro hanno giocato Cassinello, Monti, Muzio, Solari, Macchiavello, Giuliana, Raffone, Rizzo, Cimarosa, Barbieri, Solari, Seravalli, Basile, D’Amico, Bannino, Fregosi, Battilana, Rizzi, Giraud.

In classifica il Vado ha 6 punti in 7 partite giocate. Leggermente meglio ha fatto l’Alassio Football Club, con un bottino di 6 punti in 6 gare. Domenica le giallonere hanno subito la quarta sconfitta stagionale, cedendo 1 a 0 sul campo della Superba.

Domenica 18 novembre l’Alassio ospiterà l’Alessandria seconda in classifica, mentre il Vado osserverà il turno di riposo.