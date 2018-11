Cairo Montenotte. Termina in pareggio (2-2) il big match tra Cairese e Imperia, con i padroni di casa che evitano la sconfitta (all’89°) segnando con Saviozzi.

“Siamo soddisfatti per aver fermato l’Imperia, squadra molto forte e candidata numero uno al salto di categoria – dice il ds Matteo Giribone – noi abbiamo giocato trenta minuti a ottimi livelli, passando in vantaggio con Piana, poi i nerazzurri sono usciti con forza, ribaltando il risultato con Roda e Giglio. Nel momento di maggior difficoltà si è vista la forza morale del nostro gruppo, che ha continuato a crederci, arrivando, in zona Cesarini, al meritato pareeggio, che ci consente di avere gli stessi punti dei nerazzurri di Buttu”.