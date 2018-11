Cairo Montenotte. “La sconfitta odierna è solo un incidente di percorso, che può accadere durante un torneo difficile ed equilibrato come l’Eccellenza”.

Matteo Giribone applaude sportivamente la Sammargheritese e allo stesso tempo la Cairese…

“Gli avversari visti oggi al “Broccardi” non meritano di certo ultimo posto in classifica, gli “orange” hanno vinto con merito, capitalizzando al meglio, le occasioni nate da due micidiali ripartenze – dice il direttore sportivo – mentre la Cairese, ha avuto le occasioni, nel primo tempo, giocato molto bene, di passare in vantaggio con Alessi, la cui conclusione è stata sventata da Raffo e con Rizzo, che ha colpito la traversa”.

“Archiviamo in fretta questo mercoledì infrasettimanale – conclude Giribone – se avessimo vinto saremmo ad un punto dalla Rivarolese, ma così non è stato… “.

Le formazioni scese in campo agli ordini del sig. Barbieri di Genova:

Sammargheritese: Raffo, Gallio, Amandolesi, Virzi, Maucci, Mortola, Cilia, Sanguineti, Neirotti, Pezzi, Privino

Cairese: Giribaldi, de Matteis, Brignone, Facello, Spozio, Piana, Rizzo, Clematis, Di Martino, Alessi, Realini