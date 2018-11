Cairo Montenotte. “Non mi piace mai parlare del singolo giocatore, ma la prestazione di Leo Pastorino è stata straordinaria – dice il ds cairese, Matteo Giribone – al punto, che i difensori avversari, per fermarlo hanno dovuto atterrarlo in area, concedendoci la possibilità di realizzare due reti dagli undici metri con Di Martino e Saviozzi”.

“Ringrazio il direttore, persona che stimo moltissimo – dice, con garbo, Leo Pastorino – sono molto contento per aver dimostrato di essere un giocatore utile alla causa gialloblù, ma soprattutto per aver aiutato i miei compagni a vincere sul campo di una squadra molto forte come il Finale”.

“Il successo vale sei punti – sorride Pastorino – lo abbiamo cercato, voluto con tutte le nostre forze, basti pensare che siamo rimasti in dieci uomini per settanta minuti, ma questo gruppo è straordinario, capace di qualsiasi impresa”.

Peccato per i tre pareggi casalinghi con Albenga, Molassana e Rapallo, che vi hannpo portato via sei punti…

“Il calcio è questo, ogni partita ha una storia a sè, intanto siamo imbattuti e confidiamo, attraverso gli allenamenti, di migliorare il nostro rendimento”.

Siete a quattro punti dalla capolista Rivarolese, mercoledi 14 novembre, giocherete la gara di recupero a Santa Margherita e domenica ve la vedrete con il Busalla.

” Le prossime due gare (ndr, con Samm e Busalla) sono molto importanti – conclude Pastorino – vincerle significherebbe fare un bel passo in avanti”.