Bruno Sciaccaluga confermato segretario generale del sindacato pensionati di Cgil Liguria

Liguria. Bruno Sciaccaluga è stato confermato oggi pomeriggio dall’assemblea generale del 12^ congresso Spi Cgil Liguria, segretario generale della categoria regionale.

Sciaccaluga inizia la sua lunga militanza in Cgil nel 1969 entrando nella Flels Federazione lavoratori enti locali sanità quando, vincitore di concorso, diventa dipendente al Comune di Genova in qualità di programmatore. A metà degli anni settanta inizia la sua attività di delegato sindacale presso il centro elaborazione dati del Comune e vive tutte le fasi delle lotte per il diritto al contratto nazionale di lavoro dei dipendenti pubblici.

Nei primi anni ottanta, quando la Cgil organizza la provincia di Genova istituendo la Camera del Lavoro del Tigullio, viene distaccato alla segreteria Flels del Golfo Paradiso dove resta sino all’inizio degli anni novanta quando viene chiamato a Genova per seguire il comparto degli enti locali.

Dopo un breve ritorno nel Tigullio torna a Genova nella categoria del pubblico impiego per occuparsi, in particolare, della Regione Liguria, degli enti strumentali della Regione e della Provincia, attività che interrompe quando viene nominato Segretario responsabile di organizzazione prima della Funzione Pubblica Provinciale e poi Regionale. Nel 2004 passa al sindacato pensionati e diventa responsabile della Lega genovese della Valbisagno. Nel 2006 viene eletto nella Segreteria provinciale e gli vengono affidate le politiche socio-sanitarie, incarico che mantiene sino al 2008 quando assume il ruolo di segretario responsabile di organizzazione.

Il 18 gennaio 2013 viene eletto segretario generale dello Spi Cgil Liguria, incarico che gli è stato confermato dal direttivo della categoria nel 2014 e che oggi gli viene nuovamente confermato.