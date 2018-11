Bowling: Fabio Curto sbanca il Trofeo Tagli & Dettagli

Arnasco. Soliti noti in evidenza sulle piste del Bowling di Diano Castello, dove l’altra sera si è consumata la terza tappa del Circuito d’Autunno Unogas.

Il Trofeo Tagli & Dettagli Jeanina Syle di Diano Marina, cui hanno preso parte 25 giocatori (classifica stilata in base alla somma birilli delle tre manche disputate, più bonus/handicap personali), ha registrato il successo, il primo della stagione, dell’ingauno Fabio Curto (563) davanti al dianese Mario Mazzilli (542) e all’imperiese Pietro Garibbo (527).

Ai piedi del podio Luigi Cosenza (515), Giuseppe Ippolito (508) e Marco Bosio (505). Tra le donne, conferma per Laura Acierno (477), la quale ha preceduto Lorena Pasqualetto (435) e Muna Bushrami (422).

A livello di singola manche, exploit di Fabio Curto, autore di un 244 netto nell’ultimo turno, che gli ha permesso di balzare dalle retrovie al primo posto. Ad avvicinarsi a quota 200 sono stati Marco Bosio (197), Giovanni Strafforello (196), Luigi Cosenza e Manuel Vinti (195).

Nella graduatoria generale del Circuito Unogas allungo in vetta di Mario Mazzilli, arrivato a quota 25, inseguito da Marco Bosio (22), Lorena Pasqualetto (21) e Giuseppe “Pippo” Ippolito (20). In tre a quota 19: Laura Acierno, Luigi Cosenza e Giovanni Strafforello. Assente alla prima serata, Fabio Curto è già risalito in ottava posizione con 18 punti.

Il prossimo appuntamento è fissato per lunedì 19 novembre, con il Trofeo Maresport, penultimo appuntamento della prima fase. Ad inizio dicembre la Caffè Chicco Cup, ultima tappa della fase di qualificazione. Lunedì 17 dicembre si svolgerà la finale.

Fabio Curto e Laura Acierno