Borgio Verezzi, prosegue con successo il corso per l’abilitazione all’acquisto dei prodotti fitosanitari

Borgio Verezzi. Prosegue presso il salone delle opere parrocchiali di via IV Novembre di Borgio Verezzi il corso per acquisire l’abilitazione all’acquisto dei prodotti fitosanitari, organizzato dalla locale società cooperativa Ortofrutticola in collaborazione con Coldiretti e con il patrocinio del Comune.

Gli incontri (ogni mercoledì, dalle 17 alle 20,30) proseguiranno fino a dicembre. Ci sarà poi un esame finale in presenza dei tecnici dell’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura.

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore Pier Luigi Ferro “per il numero elevato di partecipanti”, che ha sottolineato come “importante sia la conoscenza del mondo degli agro farmaci e delle tecniche per il loro corretto utilizzo in particolare quelle per la prevenzione e per gli eventuali pericoli di intossicazione sia per chi svolge attività agricola a tempo pieno sia per chi lo fa a part-time”.