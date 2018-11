Borghetto Santo Spirito, al via il progetto “Crescere Insieme” promosso dal Comune 

Borghetto Santo Spirito. Domani (giovedì 8 novembre), alle 16,30, prenderà il via il progetto del Comune di Borghetto S. Spirito “Crescere Insieme” 2018/2019. Promossa dall’assessorato alle politiche sociali, di concerto con l’assessorato allo sport e alla pubblica istruzione, l’iniziativa proporrà, lungo il corso dell’anno scolastico, una serie di incontri ed iniziative, volti a promuovere la cultura della partecipazione, della crescita responsabile e dell’inclusione e pensati per offrire ai ragazzi e alle famiglie opportunità di approfondimento su tematiche ritenute fondamentali per lo sviluppo personale e come cittadini.

Il primo appuntamento sarà rivolto alle famiglie e ai bambini da 0 a sei anni. Presso il nido comunale F.lli Rosselli – Seconda Stella a destra di via Milano, si svolgerà l’incontro dal titolo “La Donna e il suo pavimento pelvico”, a cura di M. Ester Cannonero – assessore alle politiche sociali e Gabriella Mollea – coordinatore ostetricia e ginecologia dell’ospedale S. Corona. L’incontro vuole fornire alle neomamme indicazioni per affrontare al meglio il post parto e prendersi cura di sé.

In contemporanea per tutti bambini presenti, di età compresa tra 0 e 6 anni, si svolgerà un laboratorio gratuito di creatività, a cura dell’Equipe del Nido. L’iniziativa è gratuita ed aperta al pubblico e alla cittadinanza tutta.

“Con il progetto ‘Crescere Insieme’, hanno dichiarato M. Ester Cannonero e Cinzia Vacca assessori del Comune rispettivamente a politiche sociali e sport, – il Comune vuole offrire ai ragazzi delle proprie scuole e alle famiglie, una serie di appuntamenti dedicati, di volta in volta, all’approfondimento di tematiche importanti per la propria crescita personale, alla conoscenza della disabilità e alle problematiche e ai disagi dell’età giovanile”.

“L’incontro ‘La Donna e il suo pavimento pelvico’ è rivolto in particolare a tutte le neomamme, non solo quelle che abitualmente frequentano il nido e ai bimbi da 0 a 6 anni, che potranno partecipare, in contemporanea, ad un laboratorio di manualità curato dall’Equipe del nostro Nido”, hanno concluso.