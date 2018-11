Borghetto Santo Spirito. “La prossima settimana termineremo l’abbattimento degli alberi instabili e appena ci saranno le condizioni per poter entrare con i mezzi, provvederemo a eliminare i cipressi pericolanti all’interno dello Stadio Comunale rendendolo nuovamente agibile”. Lo dichiara il consigliere delegato al verde pubblico di Borghetto Santo Spirito, Alessio D’Ascenzo.

“Nei prossimi mesi – afferma – provvederemo a stilare un piano di abbattimenti mirati di alberature ritenute pericolose per l’incolumità pubblica (circa una quarantina di alberi) e di ri-piantumazione. Ne abbiamo discusso recentemente in Commissione Capigruppo incassando anche l’approvazione della minoranza. Essendo consci dell’importanza del verde soprattutto della presenza degli alberi nel nostro paese, abbiamo deciso di ri-piantumare due alberi per ognuno abbattuto. Personalmente, spero di aumentare ulteriormente tale rapporto. Inizieremo così una sistematica sistemazione del tessuto urbano con essenze più consone. Già entro dicembre contiamo di ottenere i primi risultati”.

Aggiunge il sindaco Canepa: “Di concerto con il vice sindaco Angelucci e il delegato al verde D’Ascenzo abbiamo convenuto che le vie più critiche siano via Tiziano, C.so Raffaello e via Ponti dove ci sono pini marittimi tanto belli quanto pericolosi. In moltissimi punti le radici hanno seriamente danneggiato sia l’asfalto che i marciapiedi creando pericoli e insidie quotidiane al traffico veicolare e pedonale. Senza contare l’handicap causato dalla caduta degli aghi di pino che rendono scivoloso il manto stradale e otturano gli scarichi e le tombinature con conseguenze anche importanti in occasione di piogge abbondanti”.