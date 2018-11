Borghetto, albero caduto sull’Aurelia: intervento di rimozione in corso

Borghetto Santo Spirito. Intervento dei vigili del fuoco in corso al Capo di Borghetto per rimuovere un albero precipitato sulla carreggiata dell’Aurelia.

L’intervento è in corso da ieri sera, e questa mattina per alcuni minuti il Capo è stato chiuso per consentire le operazioni.

Ora nel tratto si transita regolarmente a senso unico alternato.