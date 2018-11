Battelli: “Il M5S si taglia lo stipendio e devolve i soldi alle popolazioni colpite dal maltempo”

Liguria. “Ve lo avevo promesso qui su questa pagina qualche giorno fa. Sui rendiconti non avremmo fatto sconti. Ed eccoci, pronti a partire. I parlamentari del M5S hanno appena ricevuto una comunicazione via mail sulle procedure da seguire per la rendicontazione. Da questo momento inizia la seconda restituzione per i mesi che vanno da luglio a settembre. Nella scorsa legislatura abbiamo restituito oltre 23 milioni di euro al fondo del microcredito ai quali si aggiungono 2 milioni e mezzo raccolti con la restituzione marzo-luglio 2018”. A dirlo è Sergio Battelli, presidente della Commissione Politiche Ue e deputato del Movimento 5 Stelle.

“Questa volta abbiamo deciso di cambiare la destinazione dei soldi: li verseremo in un fondo della Protezione Civile a favore popolazioni colpite dall’ondata di maltempo delle ultime settimane. Ben 11 regioni hanno chiesto lo stato di calamità, praticamente mezza Italia, e questo governo glielo riconoscerà. Ma è giusto che il M55 faccia la sua parte” spiega Battelli.

“Lo stipendio dei parlamentari è un privilegio. Guadagnano troppo e presto metteremo mano a questo spreco di soldi pubblici. Noi, come abbiamo sempre fatto, lo stipendio ce lo tagliamo, e l’eccedenza la diamo alle persone duramente colpite dall’ondata di maltempo delle ultime settimane. Parliamo di circa 2 milioni di euro da parte dei 300 parlamentari. Un piccolo gesto, ma molto concreto” conclude il presidente della Commissione Politiche Ue e deputato del Movimento 5 Stelle.