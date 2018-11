Basket Cairo: Under 14 maschile avanti tutta, esordio vincente per i senior nel CSI

Cairo Montenotte. Fine settimana in campo per tre formazioni del Basket Cairo: i senior nel campionato CSI, l’Under 14 maschile e gli Esordienti. Vediamo com’è andata nei resoconti redatti dalla società valbormidese.

CSI: esordio vincente per la squadra senior

Basket Cairo – Promosport Cuneo 55-42

Inizia anche per la squadra senior del Basket Cairo, la stagione sportiva 2018/2019, il roster è molto variato rispetto alla stagione scorsa, escono alcuni amatori già d’età ed entrano le giovani leve, cambia anche il coach. Barbara Brioschi, che recentemente ha assunto la carica di presidente del Basket Cairo, ha lasciato il passo al nuovo coach di esperienza internazionale Pedrini Daniel.

La gara comincia con un buon atteggiamento della compagine cairese che riesce subito a mettere in difficoltà gli avversari e si porta sul 7 a 2 con tutti i punti segnati dal giovane Guallini. Dopo un time-out i cuneesi provano ad essere più aggressivi e riescono a segnare qualche canestro in più, ma due bombe consecutive di capitan Giacchello ricacciano gli avversari indietro. Il primo quarto si chiude sul 15 a 8 ed è un risultato benevolo nei confronti dei piemontesi in quanto Zullo non è proprio riuscito ad entrare in partita, sbagliando almeno quattro ghiotte occasioni. La seconda frazione non cambia musica, Cairo continua ad essere incisiva in attacco e punge in difesa. Le molte palle perse dei cuneesi aiutano la fluidità del gioco cairese che arriva ad avere all’intervallo 14 punti di vantaggio sul 33 a 19.

Alla ripresa delle operazioni Cairo riesce ancora ad essere puntuale e precisa e raggiunge il massimo vantaggio sul 41 a 21, dominando sostanzialmente sia la fase offensiva che quella difensiva. Poi inspiegabilmente verso la metà del terzo quarto la partita si incattivisce un po’, qualche contatto oltre il lecito innervosisce immotivatamente i ragazzi cairesi, che perdono un po’ il bandolo della matassa. Gli arbitri sanzionano con ben tre tecnici, uno a testa per Zullo e Giacchello e uno anche per il coach Pedrini. Cuneo cerca di approfittare della situazione e mette ancora più aggressività per cercare di recuperare, ma in effetti il divario tecnico tra le due squadre non mette mai in dubbio il risultato finale.

Cairo vince con tranquillità 55 a 42, forse le rotazioni un po’ troppo corte nelle prima parte di gara hanno stancato gli atleti cairesi che hanno perso lucidità nel finale. Il divario avrebbe potuto essere più ampio, ma una vittoria è sempre ben accetta e fa morale, comunque essa arrivi. Prossimo impegno già lunedì conto la forte compagine saluzzese del Marchesato Eagles.

Parziali: 15-8; 18-11; 14-9; 8-14.

Tabellino: Pera 4, Giacchello 8, Perfumo, Bazelli 6, Guallini 19, Pisu 4, Zullo 8, Marrella 6, Diana, Scanu.

Under 14 maschile: terza affermazione per i cairesi

Basket Cairo – My Basket Genova 68 a 24

Terza gara e seconda casalinga per gli under cairesi che affrontano la compagine del My Basket Genova. L’orario inusuale, le 14:30 del sabato, non sembra impensierire gli atleti che affrontano la gara con impegno e dedizione. Il Cairo è subito aggressivo difensivamente e morde gli avversari che, forse non aspettandosi questa intensità, perdono subito molti palloni innescando facili contropiedi per la squadra di casa. Il primo quarto si chiude sul 24 a 8 determinando già l’andamento della gara. Nella seconda frazione il passivo è anche maggiore per i genovesi (20 a 3), che proprio non riescono ad affrontare i pari età, e spesso sbattono contro l’arcigna difesa Cairese.

All’intervallo il punteggio è di 44 a 11, e coach Pedrini nella ripresa del gioco, allunga le rotazioni dando un po’ di riposo a Diana, Pirotti e Di Roberto. Comunque i parziali sono sempre a favore del Basket Cairo che chiude il terzo quarto sul 60 a 15. Per poi chiudere la gara dominata in tutte le statistiche sul 68 a 24. Ancora un grosso divario che separa la squadra di Cairo dagli avversari, si spera di trovare al più presto una degna avversaria per poter crescere ed imparare a competere a più alti livelli. Prossimo impegno a Sestri domenica 18 novembre.

Parziali: 24-8; 20-3; 16-4; 8-9.

Tabellino: Coratella 4, Diana 16, Servetto 2, Giordano, Di Roberto 14, Pirotti 18, Greco, Butera, Marenco, Rolando 14.

Difficile inizio per gli Esordienti cairesi

Basket Cairo – CFFS Cogoleto 8-81

Domenica 11 novembre, inizia anche per la squadra Esordienti del Basket Cairo il Trofeo Esordienti, che sarà lungo e impegnativo per questo gruppo, con poca esperienza e poche gare giocate all’attivo. Il primo avversario è proprio il Cogoleto, compagine di sicuro di valore e individualità di pregio.

La squadra di casa è in chiara difficoltà di fronte ad un avversario più pronto ed esperto. È ovvio che a questa età le differenze tra un gruppo possono essere abissali e per fortuna possono anche essere colmate con i tipici salti di crescita sia atletica che intellettiva caratteristiche di questa età. Questi atleti hanno necessità di fare molta esperienza sul campo con tante gare, solo in questo modo si può crescere e migliorare. Tutto lo staff Basket Cairo, augura al gruppo un forte in bocca al lupo per la stagione, certi che potranno togliersi le giuste soddisfazioni con il giusto lavoro.

Ecco gli atleti scesi in campo: Marchisio Bogliacino B., Giordano A., Guzzone G., Grillo C., Campani E., Baiguini R., Berretta L., Giribone G., Addis A., Martino L.

Nelle foto sopra: la squadra senior CSI

Gli Esordienti

L’Under 14 maschile