Attentato di Nassiriya, il Comune di Cairo si raccoglie in memoria delle vittime

Cairo Montenotte. In occasione dell’anniversario della strage di Nassiriya nel quale persero la vita 19 militari italiani (fra i quali 12 carabinieri) quest’oggi l’amministrazione comunale del sindaco Paolo Lambertini si raccoglierà in memoria delle vittime di quell’attentato terroristico contro le forze armate italiane partecipanti alla missione militare in Iraq.

La commemorazione si svolgerà alle 18.15 in piazza della Vittoria: qui 21 rintocchi della campana al monumento dei caduti di tutte le guerre ricorderanno le vittime del drammatico attentato di quindici anni fa.

“Il sindaco ringrazia quanti sosteranno ai 21 rintocchi”, dicono dal Comune di Cairo Montenotte.