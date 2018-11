Savona. Certificati medici falsi per “sanare” la posizione di cittadini clandestini che, dopo essere entrati in Italia con un permesso di soggiorno per attività stagionale, non si erano presentati allo sportello per l’immigrazione per perfezionare la pratica. Il tutto – questa l’accusa dei carabinieri – con l’aiuto di Andrea Giangrasso, l’ex prefetto di Savona, che avrebbe ricevuto in cambio del suo aiuto regali come biglietti per le partite della Juventus, gioielli, apparati elettronici, creme e lavori di manutenzione nella sua abitazione.

E’ quanto ricostruito dai carabinieri di Savona, al termine di un lungo e minuzioso lavoro iniziato a marzo in diretta prosecuzione di un’altra indagine, denominata “operazione Piramide” che aveva portato all’arresto di dieci persone per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Le rivelazioni di uno degli arrestati avevano fatto scoprire agli inquirenti il coinvolgimento di Giangrasso, che ora è accusato di favoreggiamento della permanenza di immigrati clandestini nel territorio italiano, falso ideologico per induzione e falso materiale.

Giangrasso è in pensione da fine 2014 ma, secondo l’accusa (lo dimostrerebbero alcuni pedinamenti), continuava a dirigere l’attività con le proprie “consulenze”. Questa mattina è stato arrestato e portato nel carcere di Marassi. Oltre a lui, ci sono cinque indagati a piede libero: un medico di Savona, Paolo Rossi (48 anni, accusato di falso materiale e ideologico), un consulente del lavoro finalese, Matteo Riccio (35 anni, accusato di falso ideologico), un albergatore di Pietra Ligure e un intermediario egiziano residente a Savona, Ibrahim Bedir, già arrestato a marzo nel corso della prima indagine e oggi ai domiciliari.

Nel corso degli interrogatori della precedente udienza gli inquirenti hanno capito che Giangrasso potesse avere un ruolo nella vicenda e hanno svolto ulteriori accertamenti, dai quali è emerso come il rilascio dei permessi di soggiorno per attività stagionale fosse seguita da un funzionario “di fiducia”, che si occupava anche di parlare anche con gli uffici preposti (risultati estranei a tutto il meccanismo), la Questura e la direzione territoriale del lavoro.

La legge 286/98 prevede varie fasi per rilascio di permesso stagionale: l’immigrato deve avere una promessa di assunzione, grazie alla quale viene avviata una procedura telematica con cui la direzione provinciale lavoro dà un parere di congruità sull’assunzione. Dopo un successivo parere della Questura sulla regolarità della documentazione interviene la Prefettura, che dà il nulla osta al ministero e quindi all’ambasciata o al consolato che concede un permesso di soggiorno che dura da un mese e mezzo a sei mesi. A quel punto lo straniero ha il permesso di venire in Italia, ma una volta qui deve presentarsi entro 8 giorni allo Sportello Unico per l’Immigrazione con il datore di lavoro per formalizzare il contratto: in mancanza di questo, diventa un clandestino.

I carabinieri, guidati dal capitano Alberto Azara, hanno accertato che buona parte delle promesse di assunzione monitorate non erano vere: gli stranieri pagavano Bedir per venire in Italia, con la consapevolezza che non sarebbero mai stati assunti. Secondo l’accusa Giangrasso dava una mano a “sanare” la loro posizione attraverso la presentazione di un certificato medico per giustificare la loro mancata presentazione allo sportello (da qui l’accusa di falso materiale per il medico indagato). Mediante i falsi certificati si induceva in errore la Questura (da qui il falso ideologico per induzione) che rilasciava il permesso. La procedura si concludeva con la firma di un contratto di assunzione nel quale gli stranieri risultavano aver lavorato per due mesi: si pagavano le imposte all’Inps, si risultava in regola e in questo modo scattava la proroga del permesso.

In cambio del suo intervento, secondo quanto ricostruito dai militari, Giangrasso non ha mai ricevuto denaro contante. Riceveva invece “regali”, alcuni anche decisamente curiosi: gioielli, apparati elettronici, cene o lavori di manutenzione nella propria abitazione, ma anche biglietti per le partite della Juventus e addirittura creme per le parti intime.

Dodici in totale i casi monitorati dai carabinieri: riguardano principalmente egiziani e tunisini, ma c’è anche un caso segnalato in fase di accertamento di tre cinesi fatti entrare sul territorio grazie a una modifica di cittadinanza (facendoli risultare filippini). Un’indagine coordinata dal pm Giovanni Battista Ferro e dal giudice Fiorenza Giorgi, resa possibile anche grazie dalla collaborazione “riservata” degli uffici della Prefettura: “Abbiamo deciso di non tenerli all’oscuro, e hanno fin da subito dato la massima collaborazione – ha spiegato il comandante Dionisio De Masi – fornendo documentazione utile all’indagine”. L’attività dei carabinieri è in evoluzione, con perquisizioni ancora in corso.