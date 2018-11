Arnasco in lutto per la morte di Desiderio Vignola

Arnasco. La comunità di Arnasco è in lutto per la scomparsa di Desiderio Vignola, 92enne camionista in pensione deceduto ieri sera al Santa Corona di Pietra Ligure a seguito delle ferite riportate dopo una caduta da una “fascia” in un suo terreno in località Villa Chiesa.

Nonostante il pronto intervento del personale sanitario e le cure dei medici del nosocomio pietrese, troppo grave si è rivelata l’emorragia causata dall’incidente.

Padre di cinque figli (uno di loro, Giovanni, è vice presidente della proloco), Desiderio Vignola era impegnato come volontario nelle attività sociali del paese, che ora lo piange e lo ricorda con affetto per le sue grandi qualità umane.

Il funerale si terrà domani alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di Nostra Signora Assunta.