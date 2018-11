Savona. Ottime le prestazioni del weekend per gli Arcieri granatiere, che si sono cimentati nella gara Interregionale arcieristica 18 metri. I savonesi sono saliti quattro volte sul podio, con tre vittorie. La gara si è svolta a Genova.

Beatrice Tarantini ha conquistato la vittoria nell’arco olimpico giovanissimi femminile; in campo maschile la vittoria è andata ad Andrea Vassallo. Tra i giovanissimi altra vittoria granatiere per Daniele Fiorito, nell’arco nudo. Secondo posto, invece, sempre nell’arco nudo, per Arianna Salerno tra gli allievi.

Quarto posto per la prova a squadre maschile: a conquistarlo sono stati Bruno Li Calsi, Alessandro Giacchino e Tiziano Marconcini.