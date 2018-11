Annullata la visita dell’ex ministro Carlo Calenda a Savona

Savona. “A causa di problemi logistici nei trasferimenti, la tappa savonese e gli altri appuntamenti di Carlo Calenda previsti per oggi, lunedì 5 novembre, a Savona sono annullati”. L’annuncio arriva direttamente da Roberto Arboscello, segretario della sezione savonese del Partito Democratico, che si era attivato per far arrivare l’ex ministro allo sviluppo economico nella città della Torretta.

“L’unico appuntamento che rimane confermato è la presentazione a Genova del suo libro ‘Orizzonti Selvaggi’, in quanto riuscirà a raggiungere alle ore 18.00 la libreria “La Feltrinelli” in via Ceccardi” conclude Arboscello.

La visita di calenda era stata organizzata dopo l’ondata di maltempo che ha devastato le coste savonesi, proprio perché l’ex ministro potesse visitare le aree colpite.

Calenda doveva essere a Savona, oltre che per visitare le aree colpite dal maltempo, anche per un confronto sui temi economici e del lavoro (insieme a Cristina Battaglia, responsabile in segreteria regionale allo Sviluppo Economico) nonché per incontrare gli iscritti del Pd. Come precisato dal segretario Arboscello però gli appuntamenti sono saltati.