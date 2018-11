Andora. Incidente stradale nella notte ad Andora, all’incrocio tra via Marco Polo e via Colombo. A scontrarsi, per cause ancora da accertare, sono state un’auto e un furgoncino bianco.

L’impatto è stato violento e ha coinvolto anche un semaforo, che è stato completamente divelto. Nonostante il duro colpo, fortunatamente nessuno degli occupanti delle due auto ha riportato ferite gravi a seguito dell’incidente. I rilievi del caso sono stati svolti dai carabinieri di Alassio.

Foto 2 di 2



L’episodio ha fatto emergere lamentele da parte di alcuni cittadini, che hanno denunciato “l’inattività, ormai da alcuni giorni, del semaforo che è stato abbattuto, in una zona densa di traffico”.

E il semaforo, in effetti, risultava inattivo, ma solo da un paio di giorni, in attesa dell’intervento della ditta che ha l’incarico delle manutenzioni. La polizia locale di Andora ha evidenziato che si tratta di “un’area centrale e ben illuminata, dove sia la segnaletica orizzontale che verticale è ben evidente e bisogna rispettare le precedenze anche con eventuale semaforo spento”.

Chi dei due guidatori sarà riconosciuto colpevole, infatti, potrebbe trovarsi a dover rifondere anche il costo del semaforo abbattuto al Comune.