Andora, Comune Europeo dello Sport 2018 premiato questa mattina nella sede del Coni di Roma nell’ambito della cerimonia annuale in cui Aces Europa fa il bilancio delle attività dei comuni e presenta la nuove candidature, alla presenza di Giovanni Malagò, Presidente del Coni.

Il Comune ha ricevuto la Ciotola per le benemerenze dello Sport Europeo: “Il percorso di promozione di Andora, quale comune aperto agli sportivi 365 giorni l’anno, prosegue. Dopo aver ospitato competizioni di carattere nazionale e realizzato il campo da calcio in erba sintetica, a breve inaugureremo la nuova palestra di via Cavour ristrutturata secondo i criteri Coni. Già finanziato un progetto importante che riguarda la riqualificazione e la promozione dei nostri sentieri – hanno dichiarato il sindaco Mauro Demichelis e il vice sindaco Paolo Rossi – Abbiamo investito più di un milione e mezzo di euro sulla manutenzione e la messa a norma degli impianti sportivi. ”

Foto 2 di 2



“Il titolo di ‘Andora Comune Europeo dello sport 2018 ha permesso di far conoscere il buon lavoro delle associazioni sportive andoresi anche a livello europeo. Da parte nostra, anche attraverso i servizi offerti dallo Sportello delle Associazioni, non è mai mancato il sostegno alle loro attività e all’organizzazione degli eventi, utili a destagionalizzare l’offerta turistica legata allo sport”.

Andora ha fatto parte anche della delegazione giunta al Coni per presentare Italian Riviera, Comunità Europea dello Sport 2020 di cui fa parte insieme a 16 comuni della provincia di Savona