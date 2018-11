Ancora una volta Savona scelta dall’Italsincro

Secondo collegiale stagionale a Savona, dal 18 novembre all’1 dicembre, per la Nazionale Italiana di nuoto sincronizzato. Per l’occasione sono diciannove le convocate per il direttore tecnico Patrizia Giallombardo Con una truppa savonese piuttosto nutrita. Le “nostrane” convocate sono infatti: Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Ferro, Costanza Di Camillo, Viola Musso, Marta Murru, Federica Sala, Carmen Rocchino, Aurora Savi e Francesca Zunino.

Insieme a loro ci saranno: Beatrice Callegari (Marina Militare/Montebelluna Nuoto), Francesca Deidda (Fiamme Oro/Promogest), Gemma Galli (Marina Militare/Busto Nuoto), Veronica Gallo (Plebiscito Padova), Marta Iacoacci (Unicusano Aurelia Nuoto), Alessia Pezone (Fiamme Oro/Unicusano Aurelia Nuoto), Enrica Piccoli (Fiamme Oro/Montebelluna Nuoto), Lucrezia Ruggiero (Unicusano Aurelia Nuoto), Isotta Sportelli (Unicusano Aurelia Nuoto).

Completano lo staff i tecnici federali Roberta Farinelli, Yumico Tomomatsu e Giovanna Burlando, i tecnici Anastasia Ermakova, Rosarita Gagliardi, Nadia Rocca e Rossana Rocci, la coreografa Anna Tarres, i preparatori atletici Annabella Cinti, Mirco Ferrari, Manuel Filippone e Silvia Scatola, il preparatore acrobatico Adolfo Lampronti, il preparatore di nuoto Nicol Cirillo e il preparatore di apnea Alessandro Vergendo.