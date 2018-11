Alla SMS Generale secondo appuntamento di FestARCI ricordando Vittorio Arrigoni

Savona. Domani sera, venerdì 9 novembre, a partire dalle ore 20 secondo appuntamento di FestARCI 2018, l’iniziativa organizzata in SMS e Circoli aderenti ARCI della provincia di Savona, per gustare le specialità gastronomiche preparati dai volontari e dalle volontarie e per trattare, attraverso incontri e presentazioni di libri, i temi fondanti dell’azione quotidiana dell’ARCI, una delle più importanti associazioni di promozione sociale italiane fondata ben 61 anni fa.

Tra gli argomenti dei vari appuntamenti: l’Impegno sociale; la Cultura della Pace, della Legalita’ e dell’Antifascismo; la Passione e creatività artistica, Incontro, la Partecipazione democratica, i Diritti civili, e la Giustizia sociale.

Domani sera il tema sarà “ARCI E’ … PACE, RIPUDIO DELLA GUERRA E DEI CONFLITTI ARMATI” con la presentazione dei libri “GAZA RESTIAMO UMANI” scritto da Vittorio Arrigoni e “IL VIAGGIO DI VITTORIO” con la presenza della mamma Egidia Beretta.

Vittorio Arrigoni, secondo amici e colleghi, “”Era molto più di un attivista. Era gli occhi e le orecchie di Gaza”. Infatti, in tre anni era diventato un “cittadino” di Gaza, rispettato dalla popolazione che assisteva, facendo da scudo umano ai contadini al confine con Israele o ai pescatori che si avventuravano oltre le tre miglia dalla costa, dove inizia il blocco israeliano. Ed è a Gaza che- il 15 aprile 2011 – ha trovato la morte Vittorio Arrigoni, “Vik” per gli amici, il 36enne attivista lombardo dell’International Solidarity Movement. Nel dicembre 2008 aveva raccontato l’offensiva israeliana Piombo fuso su Gaza. Le sue corrispondenze si concludevano sempre allo stesso modo: “Restiamo umani” – “Stay Human”

SMS Generale, Via San Lorenzo 25 r Savona (Villapiana) Tel. 019/827531

Ore 20:00 cena ANTIPASTI MISTI, BURIDDA DI STOCCAFISSO DOLCE ACQUA (VINO E BIRRA ESCLUSI)

Ore 21:15 Presentazione dei libri “GAZA RESTIAMO UMANI” scritto da Vittorio Arrigoni e “IL VIAGGIO DI VITTORIO” con la presenza della mamma Egidia Beretta.