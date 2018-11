Alfa in stato di agitazione, Pd: “Subito trasferire le risorse previste per i Centri per l’Impiego”

Liguria. “Il Partito Democratico è al fianco dei lavoratori di Alfa, che oggi hanno dichiarato lo stato di agitazione per chiedere la completa attuazione della l. 205/2017, per armonizzare il trattamento economico del personale delle Città Metropolitane e delle Provincie e stanziare i fondi per il funzionamento dell’Agenzia”. Lo afferma Pippo Rossetti, consigliere regionale del Pd ligure.

“A tal proposito presenterò un’interrogazione per chiedere, nello specifico, alla Giunta regionale come intenda incrementare i fondi provinciali, senza penalizzare i lavoratori già dipendenti di Arsel, riconoscendo anche il maggior disagio subito dai dipendenti dal 2015 a oggi. Inoltre domanderò alla Giunta se intende rispettare l’impegno, preso dalla Regione, di trasferire ad Alfa le risorse economiche previste dallo Stato per il personale dei centri per l’impiego” aggiunge l’esponente Dem.

“I lavoratori di Alfa in agitazione chiedono anche di avviare i processi di stabilizzazione e i concorsi a tempo determinato per il rafforzamento dei centri per l’impiego e di rafforzare il quantitativo dei servizi per le fasce deboli” conclude Rossetti.